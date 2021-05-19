В Киеве неадекват остановил движение скоростных трамваев – сотни пассажиров собрались на перронах (фото)

Во время движения трамвая №3 один из пассажиров внезапно решил включить аварийное открытие дверей

В Киеве остановилось движение скоростного трамвая, на перронах собрались пассажиры, фото: Игорь Серов, "Сегодня"

В столице один неадекват остановил движение скоростных трамваев, на перронах собралось очень много пассажиров, которые пытались дождаться транспорта.

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Движение застопорилось от остановки "Национальный авиационный университет" в сторону станции "Старовокзальная", сообщили в "Киевпастрансе".

Как выяснил сайт "Сегодня" во время движения трамвая №3 по линии скоростного один из пассажиров внезапно решил включить аварийное открытие дверей. Он начал быть по дверям и повредил их. Водителю пришлось остановить трамвай и высадить всех пассажиров, которые ехали в центр города.

В столице людям пришлось выйти из трамвая, движение в сторону станции "Старовокзальная" застопорилось, фото: Игорь Серов, "Сегодня"

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Из-за этого на перронах других станций собрались сотни пассажиров, многие из которых опоздали на работу.

"Неисправность уже ликвидирована. Скоростной трамвай работает по обычному маршруту. Хулигана повредившего двери задержать не удалось", – рассказали в КП "Киевпастранс".

Также недавно сайт "Сегодня" сообщал, что в Киеве на улице Симиренко произошло ЧП – скоростной трамвай сошел с рельс.

Ранее мы писали, что в Днепровском районе Киева грузовик перекрыл трамвайные пути.