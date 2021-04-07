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В Киеве есть транспорт, где не нужен спецпропуск (фото, видео)

7 апреля, 17:04

Игорь Серов , Ольга Кравченко

Как оказалось, этим транспортом пользуются многие киевляне

В Киеве обнаружен транспорт, для входа в который не нужен спецпропуск в период жестких карантинных ограничений, сообщает корреспондент "Сегодня" Игорь Серов.

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Так, многие киевляне пользуются электричками, которые останавливаются по городу.

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

Например, электричка "Киев – Гребенка" едет через Дарницу с центрального ж/д вокзала. Как оказалось, пропуск на нее не нужен.

"Это единственный "тайный" транспорт", – радуясь возможности уехать, рассказал нам один из пенсионеров.

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Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

По информации нашего корреспондента, электричка приехала по расписанию, все пассажиры прошли, не предъявляя пропусков.

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

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Итог: городская электричка – единственный городской транспорт, где не требуют пропусков.

Видео: Игорь Серов/ "Сегодня"

На видео электричка направляется с центрального ж/д вокзала на Левый берег. На Дарнице у электрички продолжительная остановка, после будет остановка на метро Левобережная.

Видео: Игорь Серов/"Сегодня"

Ранее мы писали, что в столице полиция не контролирует вход на фуникулер.

Также мы писали, что в Киеве из-за локдауна велосипеды раскупают как горячие пирожки.

А какая ситуация на дорогах была в первый день локдауна, читайте в нашем спецонлайне.

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транспорт Киев электричка пропуск локдаун

Источник: Сегодня

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