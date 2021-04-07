В Киеве есть транспорт, где не нужен спецпропуск (фото, видео)

В Киеве обнаружен транспорт, для входа в который не нужен спецпропуск в период жестких карантинных ограничений, сообщает корреспондент "Сегодня" Игорь Серов.
Так, многие киевляне пользуются электричками, которые останавливаются по городу.
Фото: Игорь Серов/"Сегодня"
Например, электричка "Киев – Гребенка" едет через Дарницу с центрального ж/д вокзала. Как оказалось, пропуск на нее не нужен.
"Это единственный "тайный" транспорт", – радуясь возможности уехать, рассказал нам один из пенсионеров.
Фото: Игорь Серов/"Сегодня"
По информации нашего корреспондента, электричка приехала по расписанию, все пассажиры прошли, не предъявляя пропусков.
Фото: Игорь Серов/"Сегодня"
Итог: городская электричка – единственный городской транспорт, где не требуют пропусков.
На видео электричка направляется с центрального ж/д вокзала на Левый берег. На Дарнице у электрички продолжительная остановка, после будет остановка на метро Левобережная.
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Также мы писали, что в Киеве из-за локдауна велосипеды раскупают как горячие пирожки.
А какая ситуация на дорогах была в первый день локдауна, читайте в нашем спецонлайне.
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