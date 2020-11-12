В Киеве обработали улицы противогололедными реагентами: скоро ударят морозы (видео)

В Киеве стартовала обработка улиц противогололедными материалами в ночь с 11 на 12 ноября.

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Об этом сообщает КГГА.

В службе отмечают, что ночью температура дорожного покрытия на мостах опустилась ниже нуля.

"Чтобы не допустить образования гололеда, дорожники обработали искусственные сооружения соляным раствором. Этот раствор эффективно предотвращает обледенения покрытия даже при 100% влажности и минусовых отметках температур", – говорится в сообщении.

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