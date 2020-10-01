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В Киеве образовалась огромная трамвайная пробка: что произошло (фото)

1 октября, 19:31

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Работники "Киевпастранса" уже устраняют проблемы

В столице на Троещине трамвай слетел с рельсов. В результате этого образовалась огромная пробка из других трамваев.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Отмечается, что инцидент случился 1 октября около 18:15 на станции скоростного трамвая "Милославская".

В КП "Киевпастранс" также уточнили, что стоят трамваи №4 и 5. На место уже отправили рабочих.

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Напомним, ранее мы рассказывали, что Киев вошел в ТОП-3 городов с самыми плотными пробками. За год столичный трафик вырос на 7%. С утра в Киеве отметка уровня пробок иногда достигает 10 баллов из 10 возможных. Корреспондент новостей "Сегодня" провел эксперимент и проверил, как лучше добираться центра столицы: на машине или на метро.

Также ранее Кличко показал, как быстро ездить по Киеву на машине.

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Киев трамвай Троещина пробки в Киеве
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