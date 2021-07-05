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В Киеве обвалился Берестейский путепровод – асфальт разбил машину (фото, видео)

5 июля 2021 15:59

Виктория Барановская Виктория Барановская

Патрульные временно перекрыли движение по проспекту Победы в сторону центра столицы

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 5 июля, в Шевченковском районе Киева возле станции метро Берестейская отвалился кусок асфальта и разбил легковушку.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

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"С путепровода, что на Берестейской отвалился кусок и попал прямо в лобовое стекло автомобиля "Газель". К счастью, никто не травмировался", – говорится в сообщении.

Фото: Патрульная полиция Киева

Фото: Патрульная полиция Киева

"Специалисты КП "Киевавтодормост" начали обследование конструкций путепровода на пр. Победы возле станции метро "Берестейская". В ближайшее время на сооружении выполнят первоочередные противоаварийные работы. По предварительной информации, произошло осыпание защитного слоя бетона и частей перильного ограждения",сообщили в пресс-службе КГГА.

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Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

В патрульной полиции Киева сообщили, что из-за обвала части конструкции Берестейского путепровода патрульные перекрыли под ним движение по левой полосе.

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Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

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Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Кроме того, правоохранители ожидают осложнения движения по проспекту Победы в направлении центра столицы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве с одной из опор на эстакаде Южного моста осыпался бетон и видно арматуру. Пользователи социальных сетей забили тревогу по поводу состоянии конструкции. Учитывая то, что мост проезжают ежедневно тысячи автомобилей, опасения киевлян вполне логичны.

Напомним, что в Сети появились фото моста Метро, на которых видно, что под путепроводом начала обваливаться якобы одна из несущих стен.

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