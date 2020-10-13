В Киеве ограничат движение на проспекте Победы (карта)

В Киеве с 21:00 14 октября до 06:00 15 октября на части улицы Дегтяревской перекроют движение транспорта.

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Об этом сообщает КГГА.

"На улице Дегтяревской продолжается средний ремонт. Обновляют покрытие на участке между улицами Е. Мирошниченко и просп. Победы. В ночь на 15 октября вкладывать верхний слой покрытия", – говорится в сообщении.

Отметим, что во время работ движение на части улицы Дегтяревской от проспекта Победы до улицы Ж. Жабаева будет перекрыто.

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Объехать ремонтную зону можно по маршрутам:

улица Ж. Жабаева – улица Лагерная – проспект Победы;

просп. Победы – улица Е. Мирошниченко – улица Дегтяревская.

Напомним, в Киеве с 13 по 15 октября будет ограничено движение транспорта на Днепровской набережной.

А на проспекте Бандеры в столице ограничат движение на две недели – с 7 октября до 20 октября.

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