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В Киеве ограничат движение транспорта по Крещатику: карта

30 апреля, 14:18

Виктория Барановская Виктория Барановская

На улице будут проводить ремонтные работы, их будут выполнять несколько часов – во второй половине дня движение транспорта возобновится

В субботу, 1 мая, в центре Киева частично ограничат движение транспорта. На улице Крещатик будут ремонтировать дорогу.

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Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевавтодор".

"На улице Крещатик продолжается текущий ремонт. Работы проводят по всей длине улицы. Ремонт выполнят в выходной день, чтобы меньше влиять на трафик. Во время ремонта движение будет частично ограничено", – сообщили коммунальщики.

Работы будут выполнять с 9:00 до 17:00, после движение транспорта возобновят.

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Ранее мы сообщали, что на столичной Троещине, на бульваре Владимира Высоцкого появилась необычная яма на асфальте в виде сердечка.

Напомним, что в Киеве из-за прорыва трубы образовался провал под асфальтом, в который провалился колесо грузовика. В результате ликвидировать аварию спасатели не могли до тех пор, пока с трассы не убрали машину.

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