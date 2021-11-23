Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Динамо - Бавария: онлайн Динамо - Бавария: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве ограничат движение транспорта – список улиц

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
23 ноября, 17:39
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Дарницком районе будут проходить сьемки видеоролика – автомобилем там не проехать
Два дня в столице будет ограничено движение
Два дня в столице будет ограничено движение / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве с 18:00 23 ноября по 07:30 24 ноября на пересечении улицы Анны Ахматовой и улицы Петра Григоренко перекроют движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Реклама

Когда ограничат движение

На этом участке будут проходить съемки видеоролика.

"В этой связи распоряжением КГГА № 2416 по этому адресу предусмотрено ограничение транспортного движения", – пишут в сообщении.

В частности, движение транспорта на пересечении улиц Анны Ахматовой и улицы Петра Григоренко ограничат 23-24 ноября:

Реклама
  • с 18:00 до 23:00 – частично (одну полосу);
  • с 23:00 до 05:30 – полностью;
  • с 05:30 до 07:30 – частично (одну полосу).

Как работает транспорт в карантин

В Киевской области усилили карантин. В частности, ввели новые правила транспортных перевозок.

Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, которые имеют при себе один из документов:

  • COVID-сертификат;
  • отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже чем за 72 часа до дня поездки;
  • справку о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности "Дії".

В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.

Реклама

Ранее мы писали:

  • В Киеве часть больниц заполнена на 100% COVID-больными. 85% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке.
  • В Украине двум врачам суд вынес приговоры за подделку COVID-документов. Одного врача оштрафовали на 34 тысячи гривен и лишили на год права заниматься деятельностью, связанной с выдачей подобных справок, другого осудили условно.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Короновирус за неделю

8 906

заболело за неделю в Киeвe

-9%

Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Погрузись в прошлое
Что там интересного?
Дневник независимости 🇺🇦

23 ноября 1991. К действующим денежным нормам расходов на питание чернобыльцев будет прибавляться от 1 рубля 12 копеек до 2 рублей 76 копеек в зависимости от возраста...

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃

Тайны усадьбы Акима Сулимы в Киеве. Ревнивый призрак и устрашающий смех из ниоткуда...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.66

Российский рубль (₽)

0.3564

Евро (€)

30.06

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять