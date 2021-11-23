В Киеве ограничат движение транспорта – список улиц

В Дарницком районе будут проходить сьемки видеоролика – автомобилем там не проехать

Два дня в столице будет ограничено движение / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве с 18:00 23 ноября по 07:30 24 ноября на пересечении улицы Анны Ахматовой и улицы Петра Григоренко перекроют движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Когда ограничат движение

На этом участке будут проходить съемки видеоролика.

"В этой связи распоряжением КГГА № 2416 по этому адресу предусмотрено ограничение транспортного движения", – пишут в сообщении.

В частности, движение транспорта на пересечении улиц Анны Ахматовой и улицы Петра Григоренко ограничат 23-24 ноября:

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с 18:00 до 23:00 – частично (одну полосу);

с 23:00 до 05:30 – полностью;

с 05:30 до 07:30 – частично (одну полосу).

Как работает транспорт в карантин

В Киевской области усилили карантин. В частности, ввели новые правила транспортных перевозок.

Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, которые имеют при себе один из документов:

COVID-сертификат;

отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже чем за 72 часа до дня поездки;

справку о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности "Дії".

В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.

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