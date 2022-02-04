В Киеве опаздывает общественный транспорт – где пробки (карта)

В пятницу, 4 февраля, в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Сейчас движение некоторых маршрутов задерживается.
Об этом пишет Киевпастранс.
Что с транспортом?
Задерживается движение автобусов №7 Львовская площадь, ярмарка. Движение автобусов организовано к ул. Бульварно-Кудрявской.
Далее по теме
Задерживается движение троллейбусов №12, 45 по ул. Кассиана по причине ДТП. На место уже вызвали полицию. Движение возобновили в 10:17, курсирование с отклонением от графика.
Задерживается движение троллейбусов №38 по ул. Алмазова-бул. Леси Украинки по причине ДТП. На место вызвана полиция. Движение возобновлено в 10:25, курсирование с отклонением от графика.
Задерживается движение трамваев №8К, 22К, 29К, 33А Дарницкое Депо по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.
Где пробки?
На левом берегу Киева пробки образовались на Бориспольском шоссе, проспекте Николая Бажана и Харьковском шоссе.
На правом берегу столицы сейчас пробки на улице Соборная, проспекте Лобановского, Голосеевском проспекте, улице Васильковская и бульваре Тараса Шевченко.
Еще большие пробки наблюдаются на Южном мосту. Об этом свидетельствует онлайн-сервис Google maps.
Сбои в работе транспорта
Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скопления легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Работы также проводятся на основных магистралях города.
"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".
Там дополняют, что происходит это как утром, так и вечером.
Читайте также:
- Киевский "Юлий Цезарь"? В Сети показали, как маршрутчик развлекается за рулем – видео.
- Киев цифровой: как работают QR-билеты и проверяют ли их контроллеры.