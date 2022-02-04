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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве опаздывает общественный транспорт – где пробки (карта)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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4 февраля, 11:53
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Движение транспорта задерживается по техническим причинам, а еще из-за аварий на дорогах
В столице снова пробки
В столице снова пробки / Фото: Коллаж: Сегодня

В пятницу, 4 февраля, в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Сейчас движение некоторых маршрутов задерживается.

Об этом пишет Киевпастранс.

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Что с транспортом?

Задерживается движение автобусов №7 Львовская площадь, ярмарка. Движение автобусов организовано к ул. Бульварно-Кудрявской.

Задерживается движение троллейбусов №12, 45 по ул. Кассиана по причине ДТП. На место уже вызвали полицию. Движение возобновили в 10:17, курсирование с отклонением от графика.

Задерживается движение троллейбусов №38 по ул. Алмазова-бул. Леси Украинки по причине ДТП. На место вызвана полиция. Движение возобновлено в 10:25, курсирование с отклонением от графика.

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Задерживается движение трамваев №8К, 22К, 29К, 33А Дарницкое Депо по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Где пробки?

На левом берегу Киева пробки образовались на Бориспольском шоссе, проспекте Николая Бажана и Харьковском шоссе.

На правом берегу столицы сейчас пробки на улице Соборная, проспекте Лобановского, Голосеевском проспекте, улице Васильковская и бульваре Тараса Шевченко.

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Еще большие пробки наблюдаются на Южном мосту. Об этом свидетельствует онлайн-сервис Google maps.

Сбои в работе транспорта

Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скопления легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Работы также проводятся на основных магистралях города.

"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Там дополняют, что происходит это как утром, так и вечером.

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