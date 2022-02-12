В Киеве опаздывает общественный транспорт – маршруты

В Киеве снова произошел сбой в работе общественного транспорта. Движение троллейбусов задерживается, но пробок на дорогах не наблюдается.
Об этом сообщили в "Киевпастрансе".
Что с транспортом?
Задерживается движение троллейбусов №17, 19 по ул. Ереванская 22 по причине неисправного автомобиля в габарите проезда.
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На место уже направили ответственную службу города.
Есть ли пробки?
В Киеве сегодня не наблюдается серьезных пробок. Об этом свидетельствует онлайн-сервис Google Maps.
Скриншот: Google Maps
Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?
В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.
На коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.
Также на движение транспорта в значительной степени влияет погода – снег, гололедица.
"К сожалению, мы не ездим, как метрополитен, по отдельным линиям. Работа наземного транспорта так или иначе зависит от общей обстановки на дорогах города. Также мы зависим от поведения других участников дорожного движения, а она иногда бывает очень странной. Это основные причины сбоев в работе городского наземного транспорта", – отмечают в "Киевпастрансе".
Также сбои в работе транспорта происходят из-за неправильно припаркованных автомобилей в габаритах проезда трамваев и троллейбусов. А иногда транспорт останавливается из-за технических проблем – поломки, съезды с рельсов.