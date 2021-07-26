В Киеве остановка общественного транспорта протаранила троллейбус (видео)

На улице Полярной старенькую остановку отбросило на троллейбус №32

Причиной ЧП на Оболони стал сильный ветер / коллаж "Сегодня"

На улице Полярной в Киеве произошло необычное ДТП – остановочный павильон оказался в кабине троллейбуса.

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Пользователи социальных сетей уже шутят, что остановка хотела зайти в троллейбус на остановке "Улица семьи Кульженко", но не прошла по габаритам.

В коммунальном предприятии "Киевпастранс" говорят, что павильон ожидания транспорта упал на троллейбус.

"Конструкция немного задела кабину троллейбуса. Пострадавших нет. На месте работают наши специалисты. Они выясняют детали этого ДТП", – рассказали нам в "Киевпастрансе".

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В "Киевпастрансе" добавляют, что поднялся сильный ветер на Оболони и старенькую остановку бросило на троллейбус №32.

Ранее мы сообщали, что в Киеве 15 июля произошел трагический случай в Подольском районе. Прямо за рулем умер водитель троллейбуса. Как сообщили корреспонденту "Сегодня", он успел резко затормозить на перекрестке Вышгородской и Мостицкой.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности