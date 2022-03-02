В Киеве откроют два моста для проезда – Кличко

Город продолжает собирать и распределять гуманитарную помощь для тех, кому она сегодня необходима

В Киеве откроют часть мостов / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра после окончания комендантского часа, с 7:00 для сообщения между левым и правым берегами для частного и общественного транспорта откроют Северный и Дарницкий мосты.

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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"Через Южный мост проезда не будет. Обратите на это внимание! И если крайней нужды нет, не надо выезжать в город частным транспортом", – заметил Кличко.

Также, по его словам, город продолжает собирать и распределять гуманитарную помощь тем, кому она сегодня остро необходима. Работает гуманитарный штаб города, уже отработавший логистику. Принимает помощь и просьбу о ней.

Ситуация на фронте

Потери оккупантов продолжают расти. За шесть дней войны уничтожено около шести тысяч солдат, более 200 танков и огромное количество другой техники. ВСУ на этом не останавливаются и продолжают крушить целые военные колонны.

Но оккупанты все равно не успокаиваются и продолжают штурмовать ряд украинских городов. Да, после вчерашней бомбардировки Харькова погибли более 20 человек, более 100 ранены.

В Конотоп пришли российские военные и выставили мэру ультиматум – сдать город. Однако Артем Семенихин собрал местных жителей и решил дать бой оккупантам. Люди вышли на дорогу и не пустили технику в город.

А под Чернобылем ВСУ уничтожили командный пункт россиян – вражескому генералу пришлось убегать и оставить умирать своих подчиненных.

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