В Киеве отменили рейсы городских электричек: список

В четверг, 28 октября, в Киеве отменили рейсы трех городских электричек. Это связано с техническими причинами.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевпасстранса".
Какие рейсы отменили?
По информации "Киевпасстранса", 28 октября отменены следующие рейсы:
- 7304 (Киев — Волынский — Дарница);
- 7311/7312 (Дарница — Дарница Пригородный);
- 7319 (Дарница — Почайна — Борщаговка).
В предприятии извинились перед пассажирами за временные трудности.
"Укрзализныця" возобновила рейсы в Европу
"Укрзализныця" возобновила международное сообщение с пятью европейскими странами.
Сейчас украинцы могут путешествовать в:
- Венгрию и Австрию: Киев — Будапешт — Вена;
- Словакию: Мукачево — Кошице, Чоп — Кошице, Чоп — Чьерна-над-Тисоу;
- Польшу: Киев — Перемышль;
- Молдову: Одесса — Кишинев.
Билеты за границу можно приобрести в железнодорожных кассах и на сайте "Укрзализныци".
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