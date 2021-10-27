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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве отменили рейсы городских электричек: список

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
27 октября, 21:42
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К счастью, городские рейсы отменили лишь на один день — 28 октября
Рейсы отменяют по техническим причинам/Коллаж: Сегодня
Рейсы отменяют по техническим причинам/Коллаж: Сегодня

В четверг, 28 октября, в Киеве отменили рейсы трех городских электричек. Это связано с техническими причинами.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпасстранса".

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Какие рейсы отменили?

По информации "Киевпасстранса", 28 октября отменены следующие рейсы:

  • 7304 (Киев — Волынский — Дарница);
  • 7311/7312 (Дарница — Дарница Пригородный);
  • 7319 (Дарница — Почайна — Борщаговка).

В предприятии извинились перед пассажирами за временные трудности.

"Укрзализныця" возобновила рейсы в Европу

"Укрзализныця" возобновила международное сообщение с пятью европейскими странами.

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Сейчас украинцы могут путешествовать в:

  • Венгрию и Австрию: Киев — Будапешт — Вена;
  • Словакию: Мукачево — Кошице, Чоп — Кошице, Чоп — Чьерна-над-Тисоу;
  • Польшу: Киев — Перемышль;
  • Молдову: Одесса — Кишинев.

Билеты за границу можно приобрести в железнодорожных кассах и на сайте "Укрзализныци".

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  • "Укрзализныця" изменила маршрутрейсов Львов – Запорожье и Киев – Кривой Рог. 1, 2 и 3 ноября поезда будут ходить через станцию Долинская.

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