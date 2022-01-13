В Киеве отменили рейсы городских электричек – список

Завтра, 14 января, в Киеве отменят несколько рейсов городской электрички утром и вечером. Изменение в работе общественного транспорта будет по техническим причинам.
Об этом сообщает Киевпасстранс.
Утро 14 января
Будут отменены следующие рейсы:
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- №7307 (06:30) от ст. Дарница
- №7308 (06:54) от ст. Киев-Волынский
- №7315 (07:51) от ст. Дарница
- №7316 (8:12) от ст. Киев-Волынский
Вечер 14 января
Будут отменены следующие рейсы:
- №7416(16:18) от ст. Борщаговская
- №7423 (17:11) от ст. Дарница
- №7424 (17:55) от ст. Борщаговская
- №7431 (19:01) от ст. Дарница
Новая электричка в Вышгород
"Укрзализныця" может запустить пригородную электричку Kyiv City Express в Вышгород. Сейчас идет электрификация путей на участке в город.
- Скоро билеты на пригородные маршруты можно будет купить онлайн.
- Пригородные электрички ежедневно перевозят 250-300 тысяч человек.
- В настоящее время "Укрзализныця" выполняет 10% объема перевозок, а планирует выполнять 40-50%.
Раньше мы писали:
- 12 января в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта – город застрял в пробках.
- 12 января в Киеве за короткий период "заминировали" 4 станции метро. Также поступило сообщение о минировании аэропортов и торговых центров.