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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве отменили рейсы городских электричек – список

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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13 января, 16:49
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Пока неизвестно, когда именно возобновится курсирование рейсов в городе
Изменения в работе общественного транспорта случились по техническим причинам / Коллаж "Сегодня"
Изменения в работе общественного транспорта случились по техническим причинам / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 14 января, в Киеве отменят несколько рейсов городской электрички утром и вечером. Изменение в работе общественного транспорта будет по техническим причинам.

Об этом сообщает Киевпасстранс.

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Утро 14 января

Будут отменены следующие рейсы:

  • №7307 (06:30) от ст. Дарница
  • №7308 (06:54) от ст. Киев-Волынский
  • №7315 (07:51) от ст. Дарница
  • №7316 (8:12) от ст. Киев-Волынский

Вечер 14 января

Будут отменены следующие рейсы:

  • №7416(16:18) от ст. Борщаговская
  • №7423 (17:11) от ст. Дарница
  • №7424 (17:55) от ст. Борщаговская
  • №7431 (19:01) от ст. Дарница

Новая электричка в Вышгород

"Укрзализныця" может запустить пригородную электричку Kyiv City Express в Вышгород. Сейчас идет электрификация путей на участке в город.

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  • Скоро билеты на пригородные маршруты можно будет купить онлайн.
  • Пригородные электрички ежедневно перевозят 250-300 тысяч человек.
  • В настоящее время "Укрзализныця" выполняет 10% объема перевозок, а планирует выполнять 40-50%.

Раньше мы писали:

  • 12 января в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта – город застрял в пробках.
  • 12 января в Киеве за короткий период "заминировали" 4 станции метро. Также поступило сообщение о минировании аэропортов и торговых центров.

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