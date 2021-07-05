Українська
$ 27,41
32,41
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

В Киеве отменят бумажные билеты для проезда в транспорте: дата

5 июля 2021 12:24

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Теперь можно будет лучше контролировать работу транспорта, его количество и загруженность на маршрутах

Проезд можно оплатить при помощи е-билета. Фото: "Сегодня"

Проезд можно оплатить при помощи е-билета. Фото: "Сегодня"

Киев стал первым городом в Украине, где полностью отменяют с 14 июля бумажные талоны на проезд в коммунальном общественном транспорте. Все поездки в муниципальном транспорте теперь цифровизовано в электронные билеты.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Реклама

Чтобы воспользоваться общественным транспортом можно приобрести транспортную карту или купить QR-билет в:

  • T-киосках;
  • терминалах самообслуживания е-билета;
  • терминалах Easy Pay;
  • на станциях Киевского метрополитена;
  • в приложении Киев Цифровой.

Читайте также: В киевском метро произошел сбой: пассажирам вернут деньги за проезд (обновлено)

"Бумажные билеты с нумерацией не давали полной информации о пассажирообороте в общественном транспорте. Теперь будет проще вести учет поездок пассажиров, в том числе имеющих льготы. И возмещать перевозчикам их актуальные расходы", – говорится в сообщении.

Не пропусти!
Они не виделись месяц! Как футболистов сборной Украины встречают дома их дети
Роман Яремчук и его сынишка

Город сможет лучше контролировать работу транспорта, его количество и загруженность на маршрутах.

Реклама

Ранее мы писали, что в Киеве в наземном городском транспорте уже не будет кондукторов, которые продают билеты на проезд в троллейбусах, трамваях и автобусах.

Также мы сообщали, что проезд в столичном транспорте подорожает к концу лета.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Без России не обошлось. Почему Анталия не приняла украинских туристов и что с ними сейчас
Без России не обошлось. Почему Анталия не приняла украинских туристов и что с ними сейчасТранспорт
Загадки киевского метрополитена. Стройка над станцией, тоннели через озеро и кованые маски
Загадки киевского метрополитена. Стройка над станцией, тоннели через озеро и кованые маскиТранспорт
В
В "Борисполе" заработал новый коридор для ускоренного обслуживания пассажировТранспорт
Будет новый транспорт? В Киеве заметили необычные автобусы (фото)
Будет новый транспорт? В Киеве заметили необычные автобусы (фото)Транспорт
Задержка 5 самолетов в
Задержка 5 самолетов в "Борисполе": часть пассажиров готовят к вылету, что будет с остальнымиТранспорт
Снова
Снова "морозят" грунт? Над станцией киевского метро начали очередную стройку: что происходит (фото)Транспорт

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять