В Киеве отменят бумажные билеты для проезда в транспорте: дата

Теперь можно будет лучше контролировать работу транспорта, его количество и загруженность на маршрутах

Проезд можно оплатить при помощи е-билета. Фото: "Сегодня"

Киев стал первым городом в Украине, где полностью отменяют с 14 июля бумажные талоны на проезд в коммунальном общественном транспорте. Все поездки в муниципальном транспорте теперь цифровизовано в электронные билеты.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Чтобы воспользоваться общественным транспортом можно приобрести транспортную карту или купить QR-билет в:

T-киосках;

терминалах самообслуживания е-билета;

терминалах Easy Pay;

на станциях Киевского метрополитена;

в приложении Киев Цифровой.

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"Бумажные билеты с нумерацией не давали полной информации о пассажирообороте в общественном транспорте. Теперь будет проще вести учет поездок пассажиров, в том числе имеющих льготы. И возмещать перевозчикам их актуальные расходы", – говорится в сообщении.

Город сможет лучше контролировать работу транспорта, его количество и загруженность на маршрутах.

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Ранее мы писали, что в Киеве в наземном городском транспорте уже не будет кондукторов, которые продают билеты на проезд в троллейбусах, трамваях и автобусах.

Также мы сообщали, что проезд в столичном транспорте подорожает к концу лета.