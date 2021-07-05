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В Киеве перекроют движение на Ивана Франко до конца лета: карта

5 июля 2021 12:57

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Дорогу закроют только частично – сейчас перекрыто на участке от ул. Богдана Хмельницкого до б-ра Тараса Шевченко

Из-за ремонта дорожного покрытия проезд будет ограничен. Фото: коллаж "Сегодня"

Из-за ремонта дорожного покрытия проезд будет ограничен. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на улице Ивана Франко частично ограничено движение транспорта. Проезд будет перекрыт до конца лета – 31 августа.

Об этом сообщает КК "Киевавтодор".

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На улице Ивана Франко продолжают обновления дорог.

"Сейчас работы начали на участке от ул. Богдана Хмельницкого до б-ра Тараса Шевченко. Новый этап капитального ремонта продлится до конца августа. Во время работ движение частично ограничено", – пишут в сообщении.

Фото: КГГА

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Ранее мы писали, что в Харькове мужчина заблокировал движение электричек.

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Напомним, под Киевом чиновник украл из бюджета 480 тыс. грн, которые выделили на ремонт дороги.Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители выясняют все обстоятельства хищения.

Также мы сообщали, что Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила коррупционный механизм в компании "Укрзализныця"(УЗ).

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