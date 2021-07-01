В Киеве перевернулась фура с газоблоками: на месте пробка (фото)

Пострадавших с травмами госпитализировали медики – на месте работают спецслужбы

Место ЧП. Фото: Патрульная полиция/Telegram

В Киеве сегодня произошло ДТП на проспекте Победы – перевернулась фура, которая была загружена газоблоками. Движение на месте аварии ограничено.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram.

В направлении станции метро "Святошин" от станции метро "Берестейская" движение частично восстановлено двумя полосами.

Фото: Патрульная полиция/Telegram

"Во время ДТП пострадавшие были госпитализированы с незначительными травмами – два человека", – пишут в сообщении.

Фото: DTP. Kiev.ua

На месте работают пожарные, спасатели, в частности "КАРС" и другие спецслужбы города.

Реклама

"Путепровод не поврежден. Сейчас разбирают газоблоки и убирают поврежденный грузовой автомобиль", – добавили в КГГА.

Ранее мы писали, в Турции автобус с украинцами попал в ДТП, было много пострадавших. Авария произошла в районе Секе провинции Айдын утром 27 июня. Водитель – 52-летний местный житель. Автобус выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль.

Также напомним, в Киеве произошло ДТП с пострадавшими. Ford и "ВАЗ" столкнулись возле ТЦ "Ультрамарин" – из последнего на проезжую часть выпал пассажир.

Реклама

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности