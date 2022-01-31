В Киеве под мостом возле станции метро "Левобережная" застрял грузовик (фото)

Специалисты должны проверить состояние конструкции после того, как грузовик извлекут из-под моста

В столице произошло курьезное ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 31 января около станции метро "Левобережная" "Камаз" застрял под путепроводом. Контейнер грузовика оказался слишком высоким и не прошел под мостом.

В "Киевавтодоре" "Сегодня" рассказали, что путепровод находится на балансе Киевского метрополитена. Специалисты столичной подземки должны проверить состояние конструкции после того, как грузовик извлекут из-под моста.

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"У нас нет мостов на балансе. Наши рельсы и шпалы. Метро работает в обычном режиме", – ответили на это в метрополитене.

Грузовик застрял под мостом / Фото: dtp.kiev.ua

Железобетонные конструкции моста на станции метро "Левобережная" находятся на балансе КП "Киевавтодормост", а коммуникации метрополитена соответственно на балансе метрополитена.

"Конструкции моста не пострадали. Они в нормальном состоянии. В результате столкновения с грузовиком – мост не пострадал", – уточнили нам в КК "Киевавтодор".

Конструкции моста не пострадали / Фото: dtp.kiev.ua

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Такое случается довольно часто. Там перед путепроводом даже дорожный знак стоит, но видимо водители его не замечают

Южный мост разваливается

В Сеть попало фото ужасного состояния Южного моста в Киеве. В коммунальной корпорации "Киевавтодор" новостям "Сегодня" объяснили, что ремонтные работы под Южным мостом продолжаются с августа 2021 года в рамках большого проекта по замене деформационных швов на эстакаде моста.

Под эстакадой Южного моста открытая территория – там есть проезд к промышленным предприятиям и офисам. Возле нулевой опоры находится строительный городок. Там самый большой объем работ, которые предстоит выполнить рабочим.

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