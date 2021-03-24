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В Киеве подорожает проезд в маршрутках: сколько придется заплатить

24 марта, 11:38

Виталий Семченко Виталий Семченко

Цены взлетят уже в эту субботу

В Киеве с субботы подорожает проезд в маршрутках. Причиной такого решения называют локдаун.

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Об этом сообщили в "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области".

Киевлянам придется платить на две гривны больше. Стоимость проезда возрастет с 8 до 10 гривен. В ближайшие дни в салонах автобусов уже появятся соответствующие объявления.

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"Уже в эту субботу примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда. Те, кто возил пассажиров по 8 гривен, поставят ценники – 10 гривен", – сообщил глава организации Игорь Моисеенко.

Как сообщалось ранее, в Украине вводят единый электронный билет. Воспользоваться им можно будет во всех видах общественного транспорта. В частности, он будет действовать в автобусах, метро и на железной дороге. Это позволит экономить время и деньги пассажиров.

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