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В Киеве подорожает проезд в маршрутках

9 декабря, 13:18

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Стоимость подорожает с 12 декабря

В столице дорожает проезд в маршрутках. С 12 декабря увеличится стоимость проезда в маршрутках №442 и 442-д. Об этом сообщается в объявлениях развешенных в салонах автобусов. Пассажирам, которые пользуются этими маршрутками, придется платить на одну гривну больше – 8 гривен.

"Для нас это не подорожание, а стабилизация стоимости проезда. Мы длительное время возили пассажиров по старой цене – 7 гривен, даже когда стоимость проезда в общественном транспорте столице была поднята до 8 гривен. Сейчас ситуация ухудшилась, пассажиропоток резко уменьшился. Мы вынуждены пойти на такой шаг", – рассказал сайту "Сегодня" Николай Бацан, директор компании перевозчика.

Фото: Роман Бураковский /Facebook
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Напомним, что из-за жесткого карантина маршрутки в Киеве не работали с марта по май месяц. Тогда перевозчики заявляли о серьезных финансовых потерях и о возможном увеличении стоимости проезда.

В коммунальной службе перевозок КГГА говорят, что практически все частные перевозчики уже увеличили стоимость проезда до 8 гривен, сровняв тариф со стоимостью проезда в коммунальном транспорте.

Ранее мы писали, что в Харькове власти пересмотрели стоимость проезда.

Напомним, в Киеве попала в ДТП маршрутка № 192. На проспекте Маяковского микроавтобус с пассажирами в салоне врезался в припаркованный возле обочины КамАЗ.

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Киев стоимость маршрутка проезд

Источник: Сегодня

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