В Киеве подорожают маршрутки: когда и насколько поднимут цены на билеты

В Киеве снова подорожает проезд а маршрутках и автобусах. Представители частных перевозчиков предупреждают: цены будут поднимать уже в начале 2021 года. Стоимость проезда в транспорте на уровне 12 гривен планируют установить с начала локдауна 8 января. Сейчас проезд стоит в среднем 8 гривен.

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Причина подорожания – все тот же карантин, который уменьшил пассажиропоток, сообщают новости "Сегодня". Но, как уверен политический консультант Сергей Быков, объективных причин для повышения тарифов нет. По его словам, перевозчики не повышали комфорт поездок и не закупали новый транспорт.

"Это абсолютно те же ржавые маршрутки, которые ездили год назад и два года назад", – говорит Быков.

Впрочем, сейчас от остановок общественного транспорта в столице, действительно, отъезжают полупустые маршрутки. Поэтому большинство водителей поддерживает идею поднять цены на билеты.

Но есть и те, кто против. Они уверены: очередное подорожание билетов может просто убить транспортный бизнес. Сами киевляне тоже сетуют, что подорожание транспорта серьезно ударит по их карманам.

Видео: Сегодня

С учетом последнего подорожания за 20 лет билеты на проезд в наземном транспорте выросли более чем в 20 раз. Еще в 2000 году билет стоил 50 копеек, в 2008-м он подорожал до 1,5 гривни, в 2015-м – до 3 гривен, в 2017-м – до 4 гривен, а в 2018-м – до 8 гривен.

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Напомним, с 12 декабря уже увеличилась стоимость проезда в маршрутках №442 и 442-д.

А в Харькове тем временем продолжаются судебные споры о приостановлении действия новых тарифов на проезд в городском электротранспорте.

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