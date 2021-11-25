В Киеве полиция начала "охоту на корыта". Как проверяют транспорт – фото, видео (обновляется)

Проверки начались с середины ноября, но сейчас копы показали, как они выглядят на практике

В Киеве полиция проводит проверки. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 25 ноября, патрульная полиция Киева начала "охоту на корыта". С помощью мобильных станций диагностики копы проверяют у пассажирского и грузового транспорта изношенность шин и техсостояние рулевого управления.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Проверки полиции

Прямо сейчас в Киеве на Кольцевой копы начали останавливать такой транспорт.

Диагностическая станция полиции представляет собой автобус, в котором есть все необходимое оборудование. Копы надевают его на руль того транспорта, который остановили, измеряют также изношенность шин.

Стоит отметить, что такие проверки начались с середины ноября, но сейчас копы показали, как они выглядят на практике.

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В Киеве полиция проверяет транспорт. Фото: Игорь Серов, "Сегодня" В Киеве полиция проверяет транспорт. Фото: Игорь Серов, "Сегодня" В Киеве полиция проверяет транспорт. Фото: Игорь Серов, "Сегодня" В Киеве полиция проверяет транспорт. Фото: Игорь Серов, "Сегодня" В Киеве полиция проверяет транспорт. Фото: Игорь Серов, "Сегодня" В Киеве полиция проверяет транспорт. Фото: Игорь Серов, "Сегодня" 1 /6

Водители заметно нервничают, не обошлось без споров.

Что известно о станциях?

Патрульная полиция начала использовать мобильные диагностические станции с 12 ноября. Они работают в каждой области Украины. Под проверки технического состояния подпадают автобусы, такси, грузовики более 3,5 тонны, специализированный транспорт, а также автомобили, которые перевозят опасный груз и используются в коммерческих целях. Не будут проверять диагностическими станциями частные легковые автомобили.

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Мобильные диагностические станции имеют современные приборы по контролю технического состояния транспорта. С таким оборудованием патрульные могут анализировать выбросы выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей, замерить параметры света фар и остаточную высоту рисунка протектора шин, а также проводить другую диагностику автомобилей.

Как работает транспорт в карантин

В Киевской области усилили карантин. В частности, ввели новые правила транспортных перевозок.

Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, которые имеют при себе один из документов:

COVID-сертификат;

отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже чем за 72 часа до дня поездки;

справку о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности "Дії".

В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.

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