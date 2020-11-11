В Киеве Porsche врезался в машину скорой помощи: есть пострадавшие (видео)

В Киеве вчера вечером, 10 ноября, карета скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
Авария случилась на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Владимирской. Скорая помощь столкнулась с Porsche.
"Пострадал водитель скорой, удар пришелся на его сторону", – говорится в сообщении.
Более подробную информацию и причину аварии установят правоохранители.
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