В Киеве Porsche врезался в машину скорой помощи: есть пострадавшие (видео)

В Киеве вчера вечером, 10 ноября, карета скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Авария случилась на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Владимирской. Скорая помощь столкнулась с Porsche.

"Пострадал водитель скорой, удар пришелся на его сторону", – говорится в сообщении.

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Более подробную информацию и причину аварии установят правоохранители.

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Ранее мы писали, что на Одесской трассе возле села Гребенки Васильковского района произошло ДТП – погибли два человека.

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