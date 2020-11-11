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В Киеве Porsche врезался в машину скорой помощи: есть пострадавшие (видео)

11 ноября, 09:30

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пострадал водитель скорой

В Киеве вчера вечером, 10 ноября, карета скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Авария случилась на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Владимирской. Скорая помощь столкнулась с Porsche.

"Пострадал водитель скорой, удар пришелся на его сторону", – говорится в сообщении.

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Более подробную информацию и причину аварии установят правоохранители.

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Ранее мы писали, что на Одесской трассе возле села Гребенки Васильковского района произошло ДТП – погибли два человека.

А в Индустриальном районе Днепра произошло ДТП с участием пяти автомобилей – есть погибшие и пострадавшие. Детали ДТП устанавливает полиция.

Видео: Сегодня

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Киев ДТП авто скорая помощь

Источник: Сегодня

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