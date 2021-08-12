Власти Киева вспомнили о безопасности велосипедистов. Как пользоваться зонами ожидания для двухколесного транспорта

Промаркированная зона с отнесенной вперед стоп-линией позволит выполнять велосипедистам безопасный левый поворот на перекрестке

Вот так выглядят новые виды велосипедной инфраструктуры в столице. Фото: коллаж "Сегодня"

На улицах столицы внедряют левоповоротные велосипедные зоны ожидания. Благодаря им улучшится видимость велосипедистов во время поворотов налево, перестройки и маневров на перекрестке. Такие зоны призваны уменьшить количество ДТП с участием велосипедов.

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Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Так, первую велосипедную зону ожидания устроили на регулируемом перекрестке улиц Олеся Гончара и Ярославов Вал.

"Промаркированная зона с отнесенной вперед стоп-линией позволяет выполнять велосипедистам безопасный левый поворот на перекрестке. Таким образом, велосипедными полосами объединены площадь Победы, Львовская площадь, Золотые Ворота и улица Большая Житомирская. Вскоре такие же зоны ожидания для велосипедов будут обустроены на улицах Цитадельной, Бажова и Микитенко", – отметил Александр Густелев.

Новые велодорожки. Фото: КГГА

Как правильно проезжать велосипедную зону ожидания?

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Велосипедистам: на красный сигнал светофора для поворота налево перестроиться с велосипедной полосы в зону ожидания перед автомобилями, обозначенную красной разметкой, и занять положение можно левее. Трогаться на зеленый сигнал светофора. На зеленый сигнал светофора для поворота налево подождать на велосипедной полосе красного сигнала и перестроиться на велосипедную зону ожидания можно левее. Трогаться на зеленый сигнал светофора.

Необходимо обязательно подавать сигнал рукой о направлении маневра!

Правила использования новых велодорожек. Фото: КГГА

Автомобилистам: на красный сигнал светофора остановиться перед первой стоп-линией у знака и разметки "Стоп". На зеленый сигнал светофора дать возможность велосипедистам выполнить левый поворот, двигаться за велосипедистами, сохраняя дистанцию.

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