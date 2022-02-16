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В Киеве задержали "героя парковки" – дипломат грубо нарушил ПДД (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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16 февраля, 19:04
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Водитель припарковал автомобиль на улице Верхний Вал
В столице многие водители грубо нарушают правила парковки
В столице многие водители грубо нарушают правила парковки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Подоле автомобиль посольства Испании нарушил ПДД. "Героя парковки" засняли на камеру очевидцы.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.

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Водитель припарковал автомобиль на улице Верхний Вал, 44, и перекрыл выезд с арки.

"Похоже, что не все дипломаты уехали. Остались самые непробиваемые, которые не умеют парковаться", – говорится в описании сообщения.

Автомобиль припарковали с нарушениями ПДД
Автомобиль припарковали с нарушениями ПДД / Фото: Киев Оперативный

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Три платные зоны парковки в столице

Киевляне могут парковаться бесплатно везде, где это разрешено правилами дорожного движения. В случае, если есть парковочная разметка и соответствующие знаки, парковка оплачивается согласно тарифам одной из трех зон:

  • I зона охватывает центр Киева, часть территории в районе "Караваевых дач" и радиорынка, а также часть территории в пределах Демеевской площади. Стоимость парковки в ней составляет 35 грн/час;
  • II зона охватывает районы вокруг исторического центра, территорий вдоль ключевых магистралей центра города и вблизи бизнес-центров, а также Сырец, часть Голосеева, Гидропарка, Демеевки и Левобережный деловой центр. "Острова" II зоны с высоким коэффициентом нагрузки также созданы внутри III зоны – у рынков "Троещина", "Лесной" ("Юность"), авторынка, метро "Лесная" и музея "Пирогово". Стоимость парковки во II зоне – 25 грн/час;
  • III зона охватывает спальные районы города, и стоимость парковки остается неизменной с 2011 года – 5 грн/час.

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