В Киеве произошел масштабный сбой в работе общественного транспорта – маршруты

Некоторый транспорт сегодня будет курсировать с отклонением от графика

Задерживаются троллейбусы и трамваи / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве задерживается движение некоторых троллейбусов и трамваев. Это связано как с техническими сбоями, так и с ДТП в столице.

Об этом сообщает "Киевпастранс".

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Где задерживается движение троллейбусов

Задерживается движение троллейбусов №6, 16, 18 по ул. Владимирский/ул. Софиевской по причине припаркованного авто в габарите проезда. На место вызвана полиция.

Движение возобновлено в 20:50, курсирование с отклонением от графика.

Где задерживается движение трамваев

Задерживается движение трамваев №14, 15 на ул. Дегтяревской, 62 в направлении Автогенного завода по причине неисправного автомобиля в габарите проезда. На место направлена ответственная служба города.

Движение возобновлено в 22:58, курсирование с отклонением от графика.

Задерживается движение трамваев №8к, 22к, 29к на Харьковском шоссе/однопутный перегон в направлении депо по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Движение возобновлено в 23:30, курсирование с отклонением от графика.

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Задерживается движение трамваев № 14,18 по ул. Глубочицкая – ул. Петровская в оба направления по причине ДТП.

На место вызвана полиция.

Задерживается движение трамваев №11, 12, 16, 19 на ул. Константиновская – ул. Оленивская в направлении ул. Героев Днепра по причине ДТП. На место вызвана полиция.

Почему случаются сбои в работе транспорта?

Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скопления легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Работы также производятся на основных магистралях города.

"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Там дополняют, что происходит это как утром, так и вечером.

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Причиной сбоя в работе транспорта становятся и аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.

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