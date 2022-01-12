В Киеве снова транспортный коллапс: город застрял в пробках (карты)

Задерживаются рейсы ряда троллейбусов и трамваев по разным причинам

Транспорт задерживается утром 12 января. / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 12 января в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Задерживается движение некоторых трамваев и троллейбусов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевпасстранса.

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Троллейбусы №16, 23

Задерживается движение троллейбусов № 16, 23 по ул. Стеценко – ул. Тираспольская в направлении ул. Туполева по техническим причинам.

На место направлена ответственная служба предприятия.

Трамваи № 8к, 22к, 29к, 35, 28

Задерживается движение трамваев №8к, 22к, 29к, 35, 28 на Дарницком ТРЕД по техническим причинам.

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На место направлена ответственная служба предприятия.

Трамваи №22А

Задерживается движение трамваев № 22А по бульвару Перова по причине неисправного авто в габарите проезда. На место направлена ответственная служба предприятия.

Сбои в работе электричек

12 и 13 января будут отменены следующие рейсы:

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Утро: №7307,7308,7315,7316

Вечер: №7416,7423,7424,7431

Пробки

Утром также начинают образовываться пробки. Автомобили скопились на мосту Метро, мосту Патона и на подъезде к Южному мосту (в направлении правого берега). Также в пробках остановилась улица Набережно-Рыбальская. Автомобили тянутся на Елены Телиги и Вадима Гетьмана. Также усложнено движение по проспекту Победы между станциями метро "Житомирская" и "Берестейская".

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Пробки в Киеве. Карта: скриншот

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