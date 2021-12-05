В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта – список новых маршрутов

Изменения в движение автобусов внесли из-за дорожных работ и ярмарки

Общественный транспорт в Киеве сменил маршруты 5 декабря. / Фото: Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 5 декабря, в Киеве произошел сбой в работе транспорта. На некоторых участках производятся запланированные дорожные работы.

Про это сообщили в "Киевпасстрансе".

Реклама

Где изменено движение

Автобусы № 87, 108

Изменено движение автобусов по улице Шумского по причине проведения дорожных работ.

Движение автобусов №87 организовано по пр-ту Тычины.

Движение автобусов №108 организовано по Днепровской Набережной.

Автобусы №95

Реклама

Изменено движение автобусов по ул. Березняковская, остановка "Левый берег" по причине проведения дорожных работ.

Движение автобусов №95 организовано по п-т. Павла Тычины, ул. Амвросия Бучмы, без въезда на ул. Березняковская.

Автобусы №64

Изменено движение автобусов № 64 на с/м "Вишенки" по причине строительных работ.

Реклама

Движение автобусов № 64 организовано до остановки "Развилка".

Автобусы №61

Изменено движение автобусов №61 по ул. Сулеймана Стальского по причине проведения ярмарки.

Движение автобусов №61 организовано по ул. Радужный-Кибальчич.

Почему случаются сбои в работе транспорта?

Как сообщили нам в "Киевпасстрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скопления легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Они также производятся на основных магистралях города.

"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпасстранс".

Там дополняют, что по этим причинам случаются сбои в работе общественного транспорта как утром, так и вечером.

Раньше мы писали: