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В Киеве сбой в работе трамваев: какая ситуация на дорогах сейчас (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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26 января, 20:59
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На место направлена ответственная служба предприятия "Киевпастранс"
Задерживаются трамваи № 14 и 15/Коллаж: "Сегодня"
Задерживаются трамваи № 14 и 15/Коллаж: "Сегодня"

В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. В настоящее время в столице задерживается движение трамваев.

Об этом сообщает "Киевпастранс".

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Какие трамваи задерживаются?

Сейчас в Киеве по техническим причинам задерживается движение трамваев №14, 15 по ул. Дегтяревская, 43/8, в направлении проспекта Отрадного. На место направлена ответственная служба предприятия "Киевпастранс".

Затор в столице

По информации сайта infoportal.kiev.ua, сейчас в столице пробок почти нет.

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В Киеве снова могут ввести спецпропуска в транспорт

В случае введения в Украине тотального локдауна власти Киева планируют ввести спецпропуска для проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово", – заявил Поворозник.

Кроме того, он добавил, что метро в Киеве будет работать в прежнем режиме и закрывать его в случае локдауна не планируют.

Поворозник надеется, что введения ограничений на транспорте удастся избежать благодаря высокому уровню вакцинации от коронавируса в столице.

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