В Киеве произошло ДТП с опрокидыванием: на Степана Бандеры пробка (видео)

О пострадавших пока ничего неизвестно – автомобиль перевернуло на бок

В Оболонском районе перевернулось авто и образовалась пробка. Фото: скрин

В Киеве 21 мая произошло серьезное ДТП в Оболонском районе. На место уже приехали спецслужбы. Здесь образовалась большая пробка.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Так, ЧП произошло на перекрестке проспектов Оболонского и Степана Бандеры.

"С опрокидыванием на бок", – пишут в Сети.

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На месте сейчас работают спасатели и патрульные.

По информации Google maps, на проспекте Степана Бандеры образовалась пробка. Планируйте свой маршрут заранее.

Фото: Google maps

Информация о причинах и последствиях аварии уточняется.

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Ранее мы сообщали, что на Буковине в селе Байраки водитель трактора не справился с управлением. В результате трактор перевернулся и придавил шестилетнюю девочку. Она скончалась на месте.

Напомним, что в Хмельницкой области на автодороге Житомир – Черновцы столкнулись три автомобиля – грузовик влетел в легковушку и микроавтобус. В результате аварии погибли четыре человека.