В Киеве пьяный таксист протаранил маршрутку (фото, видео)

Столкновение произошло в момент, когда из желтого автобуса выходили люди

В Киеве на проспекте Победы возле станции метро "Святошин" произошло ДТП. Водитель въехал в маршрутку, из которой выходили пассажиры.

Об этом сообщает "Типичный Киев" в Telegram.

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"Похоже, что водитель такси с самого утра принял немного "пивка для рывка" и не справился с управлением", – пишут в Сети.

Водитель просто влетел в маршрутку, из которой выходили пассажиры.

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В авто были бутылки с алкоголем

Как сообщают в соцсетях, драгер показал у мужчины 2,76 промилле.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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столкновения;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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