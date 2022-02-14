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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве пьяный таксист протаранил маршрутку (фото, видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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14 февраля, 11:41
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Столкновение произошло в момент, когда из желтого автобуса выходили люди

В Киеве на проспекте Победы возле станции метро "Святошин" произошло ДТП. Водитель въехал в маршрутку, из которой выходили пассажиры.

Об этом сообщает "Типичный Киев" в Telegram.

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"Похоже, что водитель такси с самого утра принял немного "пивка для рывка" и не справился с управлением", – пишут в Сети.

Водитель просто влетел в маршрутку, из которой выходили пассажиры.

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В авто были бутылки с алкоголем
В авто были бутылки с алкоголем

Как сообщают в соцсетях, драгер показал у мужчины 2,76 промилле.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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  • столкновения;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Ранее мы писали:

КиеваварияДТП
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