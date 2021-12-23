В Киеве рабочие продолжают достраивать съезды с Дарницкого моста

Начались работы на мосту летом, а вот закончить стройку обещают до конца 2022 года

На объект привлечено более 50 единиц мостостроительной техники / Коллаж "Сегодня"

На железнодорожно-автомобильном мосту через Днепр в Киевепробурили и забетонировали половину буронабивных свай. Они необходимы для сооружения левобережной развязки. Работы продолжаются в режиме 24/7.

Об этом сообщает Дарницкая районная в городе Киеве государственная администрация.

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Как продвигается строительство

Завершить основные работы планируют до конца 2022 года. На объекте сейчас около 110 специалистов, привлечено более 50 единиц специализированной мостостроительной техники.

Также специалисты делают шпунтовое ограждение.

Что уже сделано на мосту

устроено пять фундаментов и семь ростверков подпорных стен на сооружении № 8;

сооружен ростверк стоянной постройки № 5;

изготовлен стояк на сооружении № 5;

забетонирована половина буронабивных свай, необходимых для сооружения развязки.

Как будет выглядеть новая развязка

Проектом строительства левобережной развязки Дарницкого моста предусматривается строительство двух съездов на Днепровскую набережную (в сторону проспекта Бажана и в сторону моста Патона) и заезда на мост (со стороны проспекта Бажана).

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