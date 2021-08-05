В Киеве ремонтируют еще один "уставший" мост (фото)

На проспекте Победы будут ремонтировать опоры путепровода и другие его конструкции

На мосту будет проведен средний ремонт / Фото: коллаж "Сегодня"

На путепроводе по проспекту Победы, возле железнодорожной станции "Святошин", начались активные ремонтные работы. Рабочие укрепляют сооружение.

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Как пояснили нам в коммунальной корпорации "Киевавтодор", здесь начались подготовительные работы.

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"На мосту будет проведен средний ремонт. Сейчас там начались подготовительные работы. Их выполняют сотрудники КП "Киевавтодормост". Будут ремонтировать опоры путепровода и другие его конструкции, которые уже нуждаются в ремонте", – сообщили нам в "Киевавтодоре".

Фото: "Киевавтодор"

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Под путепроводом расположена часть железнодорожной станции Святошин. В частности, железнодорожная кассы и турникеты.

Фото: "Киевавтодор"

Ранее была обновлена станция метро "Святошин", а уже в августе завершится реконструкция железнодорожной платформы – первой пригородной станции, модернизируемой в рамках проекта Kyiv City Express, который является частью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Кроме того, в Киеве с одной из опор на эстакаде Южного моста осыпался бетон и видно арматуру. Пользователи социальных сетей забили тревогу по поводу состоянии конструкции. Учитывая то, что мост проезжают ежедневно тысячи автомобилей, опасения киевлян вполне логичны.

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Напомним, что в Сети появились фото моста Метро, на которых видно, что под путепроводом начала обваливаться якобы одна из несущих стен.