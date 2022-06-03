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В Киеве решили закрыть фуникулер – названа причина

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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3 июня, 14:11
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Даты открытия пока не утверждены
Фуникулер закрыт будет
Фуникулер закрыт будет / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевский фуникулер, который соединят исторический Верхний город и Подол в Киеве будет закрыт на плановый ремонт. Об этом рассказал заместитель главы КГГА Николай Поворозник, сообщает Киевская городской администрации.

"Сейчас кроме консервации художественных элементов фуникулера стоит вопрос планового ежегодного ремонта, который должен проходить подъемник. Поэтому сейчас фуникулер закроется на плановый ремонт, чтобы при первой возможности открыть двери для посетителей", – сказал он.

Также он напомнил, что с начала вторжения РФ на территорию Украины, и стремления оккупационных войск захватить Киев, стал вопрос функционирования фуникулера не только как общественного транспорта, но и как памятника.

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Огромную ценность составляют витражи в исполнении украинских художников Валентина Задорожного и Николая Шкарапуты.

В Условиях войны витражи были закрыты деревянными щитами, а также укреплены огнестойким брезентом и оцинкованными железными листами.

Что посетить в Киеве

Уже открыт ботанический сад им. Гришка. Цены остались прежними для посетителей. В условиях войны, пока он был закрыт, было несколько открытий6 выведен новый сорт пионов.

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12 мая в Киеве начал работу в режиме парка столичный зоопарк. Посетителям будут доступны для просмотра уличные экспозиции, птичьи озера и дендропарк. Находиться на территории зоопарка можно будет до 16:30, в случае воздушной тревоги все посетители должны покинуть территорию и проследовать в бомбоубежища.

Несмотря на то, что город постепенно оживает, городской голова Киева Виталий Кличко сказал, что в столице до сих пор остается угроза ракетных ударов России.

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