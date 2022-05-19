В Киеве резко подорожает проезд во всех маршрутках: сколько будем платить

Перевозчики поясняют подорожание возросшей стоимостью горючего и его отсутствием

В Киеве поднимут цены на проезд в транспорте. Фото: УСИ, коллаж "Сегодня"

С субботы, 21 мая, дорожает проезд в частных маршрутках Киева. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области. Ценники по 10 гривен исчезнут почти во всех городских маршрутах.

"Проезд подорожает почти во всех частных маршрутках Киева. Стоимость проезда составит 15 гривен в 90% частных маршруток. Буквально на 7-8 коротких маршрутах стоимость проезда будет 12 гривен", – рассказал сайту "Сегодня" Игорь Мойсеенко, глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

Подорожание перевозчики связывают с критической ситуацией с топливом в стране, а точнее с его высокой стоимостью и отсутствием на АЗС.

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Также в разы подорожали запчасти и горюче-смазочные материалы.

"Себестоимость проезда выросла в разы и уменьшился пассажиропоток. Большая часть перевозчиков работают себе в убыток. Подорожание – это вынужденный шаг", – добавляет глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

В то же время, на маршрутах "Киевпастранса" стоимость проезда пока не меняется – 10 гривен. В коммунальных маршрутках продолжают возить пассажиров по старым ценам. Город выделяет дотации на коммунальных перевозчиков, но сколько у них получится держать старый тариф, пока неизвестно.

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В Киеве дорожает транспорт

Что думают киевляне о подорожании проезда в транспорте?

Многие жители Киева возмутились тем, что в городе подорожает проезд в общественном транспорте. Но нашлись и те, кто понимает ситуацию:

"Насчет альтернативы такое, я лучше 15 грн заплачу и доеду быстрее, чем ждать тралик 25-40 минут"

"Давайте уже развивать велоструктуру"

"Я думаю, с такой ценой топлива даже 15 грн в маршрутках будет на грани окупаемости. Там ведь пассажиропоток тоже упал"

"Пусть живет велик!"

Когда киевляне могут вернуться домой

Власти столицы Украины определились, когда примерно жители Киева могут уже возвращаться домой, откуда было рекомендовано эвакуироваться в первые дни нападения России на Украину.

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"Гарантировать безопасность мы пока не можем, но после 8-9 мая можно будет постепенно возвращаться в столицу", – так Виталий Кличко впервые прокомментировал, когда жителям Киева можно будет возвращаться домой.

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