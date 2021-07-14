В Киеве с сегодняшнего дня отменили бумажные талоны в транспорте: способы оплаты

Горожане не смогут купить билет за наличные в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев

В столице вывели из оборота бумажные билеты. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве с 14 июля вывели из обращения бумажные талоны для общественного транспорта. А штраф за неоплату проезда составляет 160 гривен.

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Об этом сообщала пресс-служба КГГА.

Теперь разовые проездные нельзя купить в автобусах, троллейбусах и трамваях. Но бумажные билеты с QR-кодом пока продолжают продавать за наличные в кассах на станциях столичного метро, срок их действия составляет 15 суток.

Электронные и QR-билеты можно приобрести четырьмя способами:

в мобильном приложении "Киев Цифровой";

в Т-киосках;

в терминалах самообслуживания;

в терминалах Easy Pay.

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Отметим, что сейчас штраф за неоплату проезда составляет 160 гривен.

Ранее мы писали, что в Киеве в наземном городском транспорте уже не будет кондукторов, которые продают билеты на проезд в троллейбусах, трамваях и автобусах.

Также мы сообщали, что проезд в столичном транспорте подорожает к концу лета.