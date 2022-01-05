В Киеве с утра произошел сбой в работе общественного транспорта

Утром 5 января в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Задерживается движение некоторых трамваев.
Об этом сообщили в Киевпасстрансе.
Трамваи № 11, 12, 16, 19
Задерживается движение трамваев №11, 12, 16, 19 по ул. Кирилловская – ул. Щекавицкая в направлении Контрактовой площади по техническим причинам.
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На место направлена ответственная служба предприятия.
Упразднены городские электрички
5 января отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички:
- 5.01.22(утро) №7307,7308,7315,7316
Движение приостановлено по техническим причинам.
Раньше мы писали:
- "Укрзализныця" может запустить пригородную электричку Kyiv City Express в Вышгороде. Сейчас идет электрификация путей на участке в город.
- Киев цифровой: как работают QR-билеты и проверяют ли их контроллеры.