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В Киеве с утра произошел сбой в работе общественного транспорта

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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5 января, 07:57
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Задерживается движение трамваев и отменены рейсы городской электрички
В Киеве произошли изменения в движении общественного транспорта.
В Киеве произошли изменения в движении общественного транспорта. / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 5 января в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Задерживается движение некоторых трамваев.

Об этом сообщили в Киевпасстрансе.

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Трамваи № 11, 12, 16, 19

Задерживается движение трамваев №11, 12, 16, 19 по ул. Кирилловская – ул. Щекавицкая в направлении Контрактовой площади по техническим причинам.

На место направлена ответственная служба предприятия.

Упразднены городские электрички

5 января отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички:

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  • 5.01.22(утро) №7307,7308,7315,7316

Движение приостановлено по техническим причинам.

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