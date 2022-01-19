В Киеве сбой в работе транспорта и пробки – что происходит на улицах города

На места выехала патрульная полиция, чтобы разобраться в ДТП

В столице изменилось движение транспорта / Фото: Коллаж: Сегодня

В среду, 19 января, в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Несколько маршрутов отстают от графика по причине ДТП.

Об этом сообщили в Киевпастрансе.

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Что с транспортом?

Задерживается движение троллейбусов №41 по ул. Святошинская 20 по причине ДТП.

Задерживается движение трамваев №14, 18 по ул. Верхний Вал 10 по причине припаркованного авто в габарите проезда.

На адреса вызвана полиция.

Пробки

Образовались также пробки на проспекте Победы. Об этом свидетельствуют онлайн-карты Google maps.

Проспект Победы весь "красный" / Фото: Google Maps

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Также стоит Столичное шоссе перед Выдубичами.

Сложно заехать на Южный мост / Фото: Google Maps

Почему случаются сбои в работе транспорта?

Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скоплений легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Работы также производятся на основных магистралях города.

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"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Там дополняют, что происходит это как утром, так и вечером.

Причиной сбоя в работе транспорта становятся и аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.

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