В Киеве сбой в работе трамваев и троллейбусов: список маршрутов

В Киеве в понедельник, 22 ноября, задерживается движение нескольких трамваев и троллейбусов. Это связано с техническими причинами и новым ДТП.
Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпастранса".
Где задержка?
Как стало известно, по состоянию на утро 22 ноября задерживается движение трамваев №5, 28 по ул. Закревского/бул. Высоцкого в направлении ул. Милославская по техническим причинам.
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На место направлена ответственная служба предприятия. Движение возобновлено в 08:20 с отклонением от графика.
Кроме того, задерживается движение троллейбусов № 3 по Соломенской площади в направлении Железнодорожного массива по причине ДТП. На место вызвана полиция.
Как работает транспорт в карантин
В Киевской области усилили карантин. В частности, ввели новые правила транспортных перевозок.
Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, которые имеют при себе один из документов:
- COVID-сертификат;
- отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже чем за 72 часа до дня поездки;
- справку о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности "Дії".
В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.