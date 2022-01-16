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В Киеве сбой в работе транспорта – какие рейсы задерживаются

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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16 января, 11:21
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Несколько дней назад в столице на улице Северо-Сырецкой провалился асфальт
В городе задерживаются троллейбусы
В городе задерживаются троллейбусы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве задерживается движение троллейбусов №5 из-за аварийных работ "Киевводоканала". Движение троллейбусов №5 организовано до пр. Свободы.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпасстранса".

"Задерживается движение троллейбусов № 5 по ул. Северо-Сырецкая по причине незаконченных аварийных работ "Киевводоканала". На место направлена ответственная служба города", – говорится в сообщении.

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Какая ситуация на дороге?

По данным карт Google, пробок на этом участке дороги практически нет. Небольшая тянучка есть только на повороте с улицы Северо-Сырецкой на Белицкую. Ближайшую улицу Межова полностью перекрыли.

Какая ситуация на дороге? Скриншот

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