В Киеве сегодня могут ограничить работу метро – список станций

Ограничения возможны сегодня вечером на трех станциях в центральной части города

Станции могут перекрывать из-за проведения футбольного матча в столице. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 23 ноября возможны изменения в работе метро из-за футбольного матча. Начало игры запланировано на 19:45 на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевского метрополитена".

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Будут играть команды "Динамо" (Киев) и "Бавария" (Мюнхен). До и после игры возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Какие станции коснутся изменения

Так, перед началом игры:

возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход.

А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций:

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"Дворец спорта",

"Олимпийская",

"Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций" , – объясняют в пресс-службе столичного метро.

В Киеве участились масштабные сбои в работе транспорта

Это касается маршруток, трамваев и троллейбусов. Это связано с плотным автомобильным трафиком в городе – много пробок и скопления легкового транспорта.

Как сообщили нам в "Киевпасстрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скопления легкового транспорта. Кроме того, в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Они также производятся на основных магистралях города.

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"Из-за этого происходят технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпасстранс".

Там дополняют, что по этим причинам происходят сбои в работе общественного транспорта как утром, так и вечером.

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