В Киеве серьезное ДТП на Борщаговской: на месте пробка (фото)

Известно, что есть пострадавшие

В Киеве сегодня на Борщаговской, 221 произошло ДТП.

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Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.

Предварительно известно, что есть пострадавшие. На месте образовалась пробка.

"Движение осложнено в сторону Гузара", – говорится в сообщение.

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Как свидетельствуют данные Google maps, на месте действительно большая пробка.

Напомним, в Ровенской области на трассе Киев – Чоп в ДТП погибли двое братьев из Львова. Еще две женщины пострадали.

Ранее под Харьковом скорая помощь слетела в кювет.

Смотрите сюжет – военные попали в аварию:

Видео: Сегодня

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