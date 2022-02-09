В Киеве серьезные пробки и задерживается транспорт – где не проехать (карта)

Движение затруднено сразу на нескольких улицах

В столице сбой в работе транспорта. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве 9 февраля произошел сбой в работе общественного транспорта. Кроме того, на дорогах образовалась серьезная пробка.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о ситуации на столичных дорогах.

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Что с транспортом?

Задерживается движение трамваев №29к по ул. Ташкентской в направлении ул. Павла Усенко по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Где пробки?

Серьезные пробки образовались на бульваре Тарасе Шевченко, а также улицах Саксаганского, Большой Житомирской, Большой Васильковской, Жилянской и Вадима Гетьмана.

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Пробки в Киеве 9 февраля. Карта

Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?

В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.

На коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.