Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇰🇿 Майдан в Казахстане Ультиматум России НАТО Ультиматум России НАТО 💼 Дело против Порошенко 🎄 Что изменилось с 1 января
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве скоро начнется снегопад – части транспорта запретят въезд в город

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 января, 14:27
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В столице введут ограничения для транспорта из-за снегопада, который, по прогнозам синоптиков, скоро начнется в городе
В Киев временно запретят въезд грузовиков.
В Киев временно запретят въезд грузовиков. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве начиная с ночи на 9 января и в течение следующего дня будет снегопад. Чтобы в столице не начался коллапс на дорогах, утром в воскресенье крупногабаритному транспорту запретят въезд в город.

Об этом сообщили в КГГА.

Реклама

Какая погода ждет киевлян?

Укргидрометцентр предупреждает, что на улице завтра будет идти мокрый снег утром и днем. Также пишут о налипании мокрого снега. Всего выпадет 4-10 см снега, это первый, желтый уровень опасности.

Изменения для транспорта

Чтобы столица не утонула в пробках, а коммунальщики с техникой быстро убрали снег на дорогах, в городе ввели ограничения для транспорта. 9 января с 7:00 до 10:00 крупногабаритному транспорту запретят въезд в столицу.

Власти просят водителей по возможности не пользоваться личными авто во время снегопада и ездить на общественном транспорте, а также не парковать машины на обочинах дорог. Если авто будут мешать работе спецтехники, их могут эвакуировать.

Реклама

Как будут убирать город

Первым делом спецтехника обработает дороги, мосты и тротуары противогололедными средствами. После этого коммунальщики будут поддерживать состояние дорог – убирать снег по мере появления покрова.

Всего "Киевавтодор" имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники для уборки снега и обработки дорог.

Какой будет погода в январе?

Замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко рассказал "Сегодня", что в январе будет выше температура, чем в предыдущие годы, однако погодных катаклизмов станет больше.

Реклама

"Это снегопады, шквальное усиление ветра, гололед, мокрый снег, которые приведут к налипанию снега, в том числе на линии электропередачи, обесточиванию населенных пунктов. Возможны не только дожди с мокрым снегом, но и просто ледяные дожди, без снега. Раньше такие явления были чрезвычайно редкими зимой, сейчас стали намного чаще", – сказал Прокопенко.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
#человек_сего_дня
8 января. Стивен Хокинг. 80 лет назад (1942) в британском Оксфорде появился на свет будущий ученый-физик, космолог и писатель, человек огромных силы воли и духа Стивен Хокинг…
На встречу с героем!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

4 885

заболело за неделю в Киeвe

-11%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.46

Российский рубль (₽)

0.3624

Евро (€)

31.04

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять