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В Киеве скоростной трамвай продолжат до Дворца спорта

25 июня 2021 15:30

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Когда именно коммунальщики и подрядчики начнут реализовывать проект, пока неизвестно

Скоростной трамвай в столице. Фото: 24 канал

Скоростной трамвай в столице. Фото: 24 канал

В Киеве приняли решение о продолжении движения скоростного трамвая с улицы Старовокзальной до Спортивной. Проект должны реализовать за счет денег Международного банка реконструкции и развития.

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Об этом сообщил советник мэра Дмитрий Белоцерковец в Facebook.

В ближайшие годы в столице могут построить 3,5 километра трамвайной линии на улицах Жилянской и Саксаганского. Также для продолжения ветки скоростного трамвая нужно реконструировать Вокзальную площадь.

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По его словам, 67 депутатов поддержали решение о внедрении в жизнь проекта "Киевская городская мобильность".

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По словам политика, в реализации проекта будет участвовать коммунальное предприятие "Киевпастранс".

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Когда именно коммунальщики и подрядчики начнут реализовывать проект, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что в Кривом Роге идет реконструкция стадиона "Спартак".

Напомним, в Киеве на ВДНХ построят бесплатный спортивный урбан-парк.

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