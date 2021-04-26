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В Киеве скоростной трамвай сошел с рельс (видео)

26 апреля, 18:26

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Движение трамваев по скоростному маршруту было заблокировано

В Киеве 26 апреля скоростной трамвай сошел с рельс.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

ЧП произошло на улице Симиренко.

"Новенький скоростной трамвай сошел с рельс", – пишут в Сети.

По информации, на месте образовалась пробка из трамваев, курсирующих по маршруту №1.

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С рельсов сошел новый трамвай "Электрон". Как рассказали сайту "Сегодня" в КП "Киевпастранс" причины устанавливают специалисты.

Движение трамваев по скоростному маршруту уже восстановлено. Новый трамвай ставили на рельсы при помощи двух подъемных кранов.

Ранее мы писали, что в Днепровском районе Киева грузовик перекрыл трамвайные пути.

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Киев трамвай пробка затор маршруты сошел с рельсов

Источник: Сегодня

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