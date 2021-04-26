В Киеве скоростной трамвай сошел с рельс (видео)

Движение трамваев по скоростному маршруту было заблокировано

В Киеве 26 апреля скоростной трамвай сошел с рельс.

Реклама

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

ЧП произошло на улице Симиренко.

"Новенький скоростной трамвай сошел с рельс", – пишут в Сети.

По информации, на месте образовалась пробка из трамваев, курсирующих по маршруту №1.

В тренде Весенняя метель накрыла Киевскую область (фото)

Реклама

С рельсов сошел новый трамвай "Электрон". Как рассказали сайту "Сегодня" в КП "Киевпастранс" причины устанавливают специалисты.

Движение трамваев по скоростному маршруту уже восстановлено. Новый трамвай ставили на рельсы при помощи двух подъемных кранов.

Ранее мы писали, что в Днепровском районе Киева грузовик перекрыл трамвайные пути.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама