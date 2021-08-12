В Киеве подешевел проезд в пригородных маршрутках: список направлений

Перевозчики начали снижение тарифов на проезд в пригородном пассажирском транспорте, о котором с ними договорился глава области Василий Володин – повышение не может превышать 15-18%.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.
"На Киевщине в результате конструктивного диалога руководства области и перевозчиков удалось начать процесс снижения тарифов на проезд в пригородном пассажирском транспорте", – говорится в сообщении.
В первую очередь речь идет о тех маршрутах, где тарифы на проезд подняли в течение 2021 года. Цены пересмотрели уже на девяти маршрутах. Там увеличение стоимости проезда не превышает 18%.
Речь идет о таких маршрутах:
- Вишневое – Киев;
- Боярка – Киев;
- Васильков – Киев;
- Кривое Озеро – Киев;
- Ирпень – Киев;
- Чабаны – Киев;
- Петровское – Киев;
- Крюковщина – Киев АС "Киев";
- Крюковщина – Киев АС "Южная".
"Это разумный компромисс, учитывающий экономические реалии, в которых работают перевозчики, и возможности населения оплачивать их услуги. Считаю, что остальные поставщики услуги также должны с пониманием отнестись к платежеспособности людей и пересмотреть тарифы", – подчеркнул глава Киевской ОГА.
Почему выросли тарифы?
Летом в столице на фоне локдауна резко выросли цены на проезд в общественном транспорте. Например, в направлении Буче тарифы выросли с 23 до 27 грн. Руководители перевозчиков называют увеличение цен вынужденной мерой.
Они объясняют это тем, что из-за пандемии COVID-19 количество мест в салоне сократилось почти наполовину. Также уделяют внимание дезинфекции салонов. Многие люди из-за пандемии перешли на дистанционную работу или велосипеды и полностью отказались от общественного транспорта.
Ранее мы писали, что:
- Киев стал первым городом в Украине, где полностью отменяют бумажные талоны на проезд в коммунальном общественном транспорте. Окончательно выходят из обращения талоны на проезд, которые можно было приобрести у кондукторов. Все поездки в муниципальном транспорте теперь цифровизированные в электронные билеты.
- Также сообщалось, что проезд в столичном транспорте подорожает до конца лета.