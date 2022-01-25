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В Киеве снова могут ввести спецпропуска в транспорт: при каких условиях

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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25 января, 06:00
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Это связано с ситуацией с COVID-19 в нашей стране
В общественном транспорте Киева снова могут появиться спецпропуска. Фото: коллаж "Сегодня"
В общественном транспорте Киева снова могут появиться спецпропуска. Фото: коллаж "Сегодня"

В случае введения в Украине тотального локдауна, правительство Киева планирует сделать спецпропуска для проезда в общественном транспорте.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире "Украина 24".

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Киевляне будут со спецпропусками

"Мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово", – заявил Поворозник.

Кроме того, он добавил, что метро в Киеве будет работать в прежнем режиме и закрывать его не планируют в случае локдауна.

Поворозник надеется, что введения ограничений на транспорт удастся избежать благодаря высокому уровню вакцинации от коронавируса в столице.

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Как выглядят спецпропуска на транспорт. Фото: пресс-служба КГГА

Когда ожидается пик текущей волны COVID-19?

Пик заболеваемости текущей волны COVID-19 может попасть на середину февраля. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы рассчитываем, что пик может быть в середине февраля", – сказал он.

Ляшко отметил, что нынешняя волна COVID-19 двигается с запада на восток и с большой вероятностью вызвана распространением штамма "Омикрон".

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В красную зону могут попасть еще три области

По словам Ляшко, в ближайшее время в красную зону могут войти Ровенская и Черновицкая области. Предпосылки для вхождения в эту зону также есть у Львовской области.

В Украине обнаружили новые COVID-случаи

В Украине за сутки 23 января зафиксировано 12 915 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это на 2529 меньше, чем за 22 января.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1836 человек;
  • летальных исходов – 67;
  • выздоровели – 2430 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели – 3 870 370 человек;
  • выздоровели – 3 585 338 человек;
  • летальных исходов – 99 282.

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