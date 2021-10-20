В Киеве снова планируют повысить стоимость проезда: как это объясняют власти

В городе сохранят все имеющиеся льготы на проезд для киевлян

До 20 гривен тариф поднимать не будут/Коллаж "Сегодня"

Киев готовится к повышению тарифов на проезд в коммунальном общественном транспорте. Все это ради его стабильной работы.

Об этом сообщает КГГА.

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Зачем повышать тариф?

"Сегодня, в условиях повышения тарифов на энергоносители, оставить стоимость проезда на существующем уровне означает: загнать перевозчиков в долговые ямы, а впоследствии и парализовать работу транспортных предприятий. Именно поэтому мы вынуждены начать процедуру по повышению тарифа", – утверждает первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

В ближайшее время коммунальные предприятия предложат экономично обоснованный тариф.

"После этого будет сформирована обоснованная стоимость проезда, и мы подадим предложение на обсуждение общественности", – пояснил Николай Поворозник.

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Первый заместитель председателя КГГА отметил, что при этом столица сохраняет все имеющиеся льготы на проезд для киевлян.

Проезд по 20-25 гривен?

О повышении стоимости проезда в метро заговорили еще в мае. Город тратит огромные суммы на дотации для транспортников. Как известно, транспорт всегда убыточный. Впрочем, в Киевсовете успокаивают, что тарифы точно не поднимут до уровня 20 или 25 гривен за поездку.

"Могу заверить вас, что стоимость проезда в городском транспорте Киева не будет составлять ни 25, ни 20 гривен за поездку. Мы будем искать варианты, чтобы будущее подорожание не ударило по карманам обычных киевлян", – заявил сайту "Сегодня" депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец.

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