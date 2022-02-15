В Киеве снова пробки, а автобусы изменили движение – где не проехать (карта)

Проблемы с движением возникли из-за проведения продовольственных ярмарок

В Киеве опаздывает общественный транспорт / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Движение автобусов задерживается. Кроме этого, на дорогах образовались пробки.

Об этом сообщили в Киевпастрансе.

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Что с транспортом?

Изменено движение автобусов №46 по ул. Микитенко по причине проведения ярмарки. Движение автобусов №46 организовано по ул.Вильде.

Изменено движение автобусов № 7 на Львовской площади по причине проведения ярмарки. Движение автобусов №7 организовано до ул. Бульварно-Кудрявской.

Где пробки?

Утром 15 февраля пробки образовались на Бориспольском шоссе и улице Николая Бажана.

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На проспекте Соборности, Броварском проспекте и проспекте Освободителей тоже пробки.

Большие проблемы с движением наблюдаются на Большой Окружной дороге.

Проспект Академика Глушкова тоже переполнен транспортом. Также пробки образовались на улице Шевченко, Пушкина, Соборная, проспекте Леся Курбаса, Голосеевском проспекте и Победы.

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Помимо этого, пробки наблюдаются на улице Жилянская, Воздухофлотском проспекте, бульваре Тараса Шевченко, проспекте Валерия Лобановского и улице Саксаганского. Об этом свидетельствует онлайн-сервис Google maps.

Скриншот: Google maps.

Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?

В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.

На коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.

"Свежий пример – на улице Кирилловской была задержка трамваев из-за выезда на рельсы двух легковых автомобилей. К тому же они там столкнулись. Из-за этого остановилось движение трамваев", – рассказали нам в пресс-службе "Киевпастранса".

Также на движение транспорта в значительной мере влияет погода – снег, гололед.

"Увы, мы не ездим, как метрополитен, по отдельным линиям. Работа наземного транспорта так или иначе зависит от общей обстановки на дорогах города. Также мы зависим от поведения других участников дорожного движения, а оно иногда бывает очень странным. Это основные причины сбоев в работе городского наземного транспорта", – отмечают в "Киевпастрансе".

Также сбои в работе транспорта происходят из-за неправильно припаркованных автомобилей в габаритах проезда трамваев и троллейбусов. А иногда транспорт останавливается из-за технических проблем – поломок, съезда с рельсов.

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